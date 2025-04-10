Далі буде тільки гірше: коли російський бізнес відчує проблеми через падіння цін на нафту

Ціни на нафту продовжують своє стрімке падіння через нові тарифи, запроваджені США. Якщо ціни будуть ще знижуватись, це призведе до серйозних проблем в російській економіці.

Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007 – 2009), розповів 24 Каналу про невтішні перспективи економіки Росії, що позначиться на всіх прошарках бізнесу. Також Ельвіра Набіулліна, голова центробанку Росії, застерегла, що результатом тарифної війни, розпочатої США, може стати сповільнення світової торгівлі та глобальної економіки. Це, імовірно, призведе до зниження попиту на російські енергоресурси.

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В бюджеті Росії утворилась величезна "діра"

Огризко зазначив, що невдовзі можуть збанкрутувати представники другого чи навіть третього ешелону в російській економіці.

Зараз в російському бюджеті утворилась величезна "діра", яку не має чим залатати. Впродовж грудня 2024 року та січня і лютого 2025-го ця "діра" становить 6 трильйонів рублів. За березень вона зросла ще приблизно на 800 – 900 мільярдів рублів.

Росія може надрукувати таку саме кількість порожніх грошей, і коли їх викинуть в економіку, то ціни полетять в гору. Глава центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна твердо стоїть на тому, що вона поки не буде опускати ключову ставку.

Це означає, що на Росію чекає з одного боку шалена інфляція, а з іншого – неможливість розвитку бізнесу, – припустив дипломат.

Першими, на його думку, впадуть малі та середні підприємства. Вже зараз в Росії говорять, що краще продати все, що в тебе є, покласти гроші на депозит в банк, поки ставка висока, і якийсь час протриматися. А далі буде тільки гірше.

Після цього настане час для великого бізнесу, тому що найвищому – тому, що довкола Владіміра Путіна, – нічого не загрожує, він навпаки збільшує свої статки.

Водночас реальний сектор економіки який, дає результати і на якому наразі стоїть Росія, почне наближення свого кінця,

– наголосив Володимир Огризко.

Відтак, додав він, російському бізнесу доведеться приймати рішення: чи тонути разом з "Титаніком", чи спробувати змінити капітана на мостику, бо якщо він залишиться, то всі точно потонуть.

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Зазначимо, що на думку політичного експерта Андрія Городницького, падіння цін на нафту ще більше поставить Росію на коліна. Росіяни зараз, коли ціна стала нижче, ніж 50 доларів, не можуть заробляти кошти на нафті, а працюють собі в мінус. Політичний експерт вважає, що росіяни мають закривати всі свердловини, консервувати їх, бо якщо ціна на нафту залишиться на такому рівні ще впродовж місяця, то для Кремля це буде катастрофа.