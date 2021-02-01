Російський бомбардувальник пролетів прямо біля американського есмінця у Чорному морі: відео

Російський тактичний бомбардувальник Су-24 у Чорному морі наблизився до американського есмінця "Дональд Кук". Флот США виконує у водах міжнародне завдання.
Джерело: ВМС США
Так, "Дональд Кук" патрулює у Чорному морі, аби підтримати союзників і партнерів НАТО, а також забезпечити в регіоні безпеку.
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Шостий флот Військово-морських сил США опублікував відео з есмінця. На ньому видно, як Су-24 пролітає зовсім близько на малій висоті.
Спільне тренування військових України та США
- У Чорному морі катерна група ЗСУ із залученням морської авіації провела спільно потренувалась з американськими есмінцем і кораблем.
- Військові відпрацьовували маневрування, сигналовиробництво тощо. Усі елементи виконували відповідно до стандартів НАТО.
- Це перші цьогорічні тренування типу PASSEX з кораблями США.
- Есмінець "Дональд Кук" зайшов у води 24 січня.