Російський бомбардувальник пролетів прямо біля американського есмінця у Чорному морі: відео

Російський тактичний бомбардувальник Су-24 у Чорному морі наблизився до американського есмінця "Дональд Кук". Флот США виконує у водах міжнародне завдання.

Джерело: ВМС США

Так, "Дональд Кук" патрулює у Чорному морі, аби підтримати союзників і партнерів НАТО, а також забезпечити в регіоні безпеку.

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