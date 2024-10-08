Може нести до 2,8 тонн озброєння: збитий російський БпЛА "Охотнік" залучався до бомбардувань

Російські військові використовували важкий безпілотник С-70 "Охотнік" для ударів по наземних цілях. Саме такий дрон росіяни нещодавно втратили на Донеччині.

На місці падіння збитого ворожого безпілотного літака знайшли рештки коригованої авіабомби УМПБ Д-30. Про це йдеться у матеріалі "Мілітарного".

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Російський безпілотник ніс авіабомбу УМПБ Д-30

Зазначається, що знайдена бомба – це російський авіаційний боєприпас, розроблений на основі 250-кілограмової авіаційної бомби ФАБ-250. Цей боєприпас оснащений системою наведення за супутниковими координатами. За деякими даними, його максимальна дальність польоту може становити від 50 до 90 кілометрів.

За інформацією OSINT-аналітиків, безпілотник впав за 15 – 20 кілометрів від лінії фронту в місті Костянтинівка Краматорського району.

Цей 20-тонний безпілотник здатен нести ракетне та бомбове озброєння загальною вагою до 2,8 тонни у спеціальних внутрішніх відсіках всередині фюзеляжу.

Кількість та тип пілонів для озброєння не розкриваються, однак з кадрів випробувань відомо, що літак може застосовувати 500-кілограмові боєприпаси,

– зазначають автори.

Безпілотник, ймовірно, міг підійти на таку відстань до лінії фронту через втрату управління, після чого був збитий російським же винищувачем, щоб той не дістався Силам оборони.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що серійних БпЛА "Охотнік" у росіян досі нема. Окупанти розробляють ці безпілотники з 2009 року, і наразі є лише прототипи, один з яких нещодавно був втрачений.

Намагання використовувати цей великий БпЛА для КАБів є наслідком втрат авіації. Ворог не хоче ризикувати "Сушками",

– написав Коваленко.

Варто зазначити, що Україна офіційно не коментувала збиття безпілотника над Костянтинівкою. Наразі немає точних даних про те, чи справді його збили росіяни "дружнім вогнем", чи все ж це була робота українських Сил оборони.