Російський БпЛА впав на території Румунії: що каже влада країни про чергове порушення простору

Під час атаки по Україні один БпЛА перетнув повітряний простір Румунії, який впав на березі Дунаю. Влада країни вже прокоментувала цей інцидент за участі російського дрона.

Щодо цього висловився прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24. Зазначимо, що це вже не вперше російський БпЛА перетнув повітряний простір іншої країни.

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Що заявили у Румунії

У прем'єра Румунії поцікавилися, чи влада вживає якихось додаткових заходів після того, як в районі селища Плауру, що на румунському березі Дунаю навпроти Ізмаїла, впали уламки російського БпЛА, яким Росія атакувала українські порти на Дунаї.

У відповідь Марчел Чолаку запевнив, що подібний інцидент не становить загрози для громадян країни. За його словами, про рух цього дрона стало відомо орієнтовно о 01:55. Через це у небо підійняли винищувачі F-16, тому, як каже він, проблем не було.

Його (БпЛА – 24 Канал) відстежували задовго до того, як він залетів на територію Румунії. Я бачив, що Міноборони у своїй заяві надало роз’яснення… Дуже ймовірно, що після експертизи з’ясується, що його збили українські сили,

– заявив прем'єр.

Нагадаємо, попереднього разу повітряний простір Румунії порушили ще 27 грудня. Тоді в Міноборони країни повідомили, що радар вперше зафіксував сигнал о 21:04 за 15 кілометрів на схід від Кілії Веке в повіті Тулча. Зазначалося, що бойові літаки були підготовлені до втручання у передбачений нормативами час, але ситуація не вимагала їхнього зльоту.