Російський чиновник нагородив єфрейтора, що втратив ногу, і побажав йому "встати на ноги"

В Росії чиновник під час вручення відзнак, сконфузився – побажав єфрейтору, який залишився без ноги, "одужати і встати на ноги".

Під час вручення нагород "За відвагу" заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров сформулював невдале побажання бійцю, який втратив ногу під час війни в Україні. Вручаючи медаль пораненому, він побажав йому "встати на ноги".

Читайте також На відео з Путіним домальовують людей, щоб він не виглядав наляканим і самотнім у бункері

Бажаю тобі найшвидшого одужання, встати на ноги…

– сказав чиновник.

Конфуз попав на відео та вже розлетівся мережею. Єфрейтор, напевно, на ноги вже не встане, як і російські чиновники після ганебної війни в Україні.

Чиновник побажав пораненому без ноги "встати на ноги": дивіться відео

Згадуємо конфузи "русского мира": Офіс Президента потролив Путіна – дивіться відео