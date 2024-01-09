"Корито" вже пришвартували: у мережі "спалили" нову ціль для ЗСУ у Криму

Хто проживає на дні Чорного моря? Російський флот. І найближчим часом він поповниться ще одним підводним човном. У мережі показали "Алросу", пришвартовану у Південній бухті.

"Алросу" показали у мережі. Наголошують, що інформацію про неї та інші "корита" вже передали ЗСУ. Чекаємо фаєр-шоу у тимчасово окупованому Криму.

Зверніть увагу Росія могла перекинути в Крим новітній десантний корабель: супутниковий знімок

У Чорному морі буде битва

Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist натякнув, що основні битви 2024 року відбуватимуться у тимчасово окупованому Криму та в акваторії Чорного моря.

Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, і зниження російського військового потенціалу на півострові надзвичайно важливі для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону,

– наголосив український лідер.

Президент наголосив, що успішні операції на території тимчасово окупованого Криму справив би велике враження на світ. Окрім того, це суттєво вплинуло б на ситуацію у самій країні-терористці. Російські пропагандисти отримали б дуже потужний удар.

Президент нагадав, що Україні вдалося вже досягнути суттєвих успіхів у Чорному морі. До слова, у Великій Британії наголосили: Росія вже втратила одну п'яту частину російського флоту. Зеленський додав, що "Росія має знати, що для нас це військовий об'єкт".