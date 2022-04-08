Російський депутат і друг олігарха Ротенберга перед війною втік від санкцій в ОАЕ

Депутат Пермської міської думи Володимир Плотніков відсиджується в ОАЕ. Наразі він разом з дружиною живе у власній віллі на листі пальми Джумейра.

Плотніков має тісні зв'язки з Аркадієм Ротенбергом, компанії якого займались будівництвом Кримського мосту після окупації півострова.

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Одним словом, від початку повномасштабного наступу Росії на Україну Плотніков чомусь перебуває в ОАЕ замість того, щоб працювати в інтересах громади Пермі.

4-го квітня він роз'їжджав містом на Mercedes Gelandewagen під пісні Ірини Круг та Михайла Боярського.

Найбільшим джерелом про особисте життя Плотнікова є інстаграм його дружини. Останнє фото Олени Плотнікової з Москви було 22 лютого – за 2 дні до початку наступу. Відтоді вона вже понад місяць перебуває в Дубаї з короткими перервами на Мальдівські острови. Поряд з дружиною на фото часто позує і сам Плотніков.





Допис з інстаграму Плотнікової / Скриншот УП

Вартість вілли Плотнікова близько 20 мільйонів доларів

Журналісти виявили, що вілла родини Плотнікових розташована на листі пальми Джумейра під позначкою "М", будинок під номером 65. Подібні вілли на пальмі Джумейра коштують близько 20 мільйонів доларів.

Вілла Плотнікових в ОАЕ: фото журналістів УП

Тим часом Олена Плотнікова ніяк не коментує питання війни й живе повним життям. З Дубаю вона радить росіянам як перемогти стрес. Також вона розповіла, що їй надходить багато листів з проханням вплинути на ситуацію і спробувати зупинити війну. Але вона "неспроможна виправити реальність і навіть висловити свою думку". На її думку, "комусь дуже вигідно розпалювати конфлікт".

Цікаво, хто ж це міг бути? Можливо президент, який віддав наказ ввести війська на територію чужої країни?



Допис з інстаграму Плотнікової / Скриншот УП

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