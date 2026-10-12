Трамп хоче купувати дизель у Росії, хоча США не мають дефіциту: Пендзин пояснив парадокс

Дональд Трамп заявив про намір закуповувати російське дизельне пальне на тлі різкого зростання цін на американських заправках. Однак Сполучені Штати самі виробляють більше дизеля, ніж споживають, а тому доцільність таких постачань викликає запитання навіть у представників американської нафтової галузі.

Економіст Олег Пендзин в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, чому запропонована Трампом угода навряд чи допоможе знизити ціни на пальне. Він також розібрав, які політичні розрахунки можуть стояти за рішенням американського президента та що насправді спричинило подорожчання дизеля у США.

США виробляють більше дизеля, ніж споживають

Рішення Дональда Трампа щодо закупівлі російського пального варто розглядати насамперед із погляду передвиборної боротьби. Американський президент намагається покращити власний рейтинг і позиції Республіканської партії, проте економічне зближення з Москвою може викликати зовсім іншу реакцію виборців, ніж та, на яку він розраховує.

Протягом десятиліть американське суспільство сприймало Росію як противника, а Україна, яка протистоїть російській агресії, залишається партнером Сполучених Штатів. Пендзин припустив, що навіть республіканські кандидати зможуть використати цю суперечність у спілкуванні з виборцями, адже домовленості з Кремлем можуть поставити під сумнів послідовність американської політики.

Рішення щодо великої угоди з Російською Федерацією точно не сприятимуть підвищенню рейтингу Трампа. Просто тому, що у свідомості американців, яка формувалася десятиліттями, Російська Федерація є потужним ворогом. Україна, яка бореться з Росією, є однозначним партнером. І партнерів так не кидають,

– наголосив Пендзин.

Водночас проблема, яку Трамп намагається розв'язати за допомогою російського дизеля, справді відчутна для американців. До початку війни в районі Перської затоки галон пального коштував приблизно 3 – 3,7 долара залежно від штату, а нині ціна сягає близько 6,5 долара. За оцінкою економіста, таке подорожчання створює додатковий політичний тиск на Білий дім напередодні виборів.

Однак зростання цін не пов'язане з фізичною нестачею дизеля у США. За наведеними Пендзиним даними, американські підприємства щомісяця виробляють приблизно 5,56 мільйона тонн дизельного пального, тоді як внутрішній ринок споживає близько 4,5 мільйона тонн. Країна має власні надлишки та належить до великих експортерів цього виду пального.

Обсяг першої партії з Росії, про який говорив Трамп, становить 300 тисяч тонн. Це менш ніж 10% місячного американського споживання, тому Пендзин не очікує, що така кількість імпортованого дизеля зможе суттєво змінити ситуацію на заправках.

Завозити на бездефіцитний ринок пальне – це шкодити власному товаровиробнику. Я готовий сприймати подібні заяви як якісь політичні декларації, але сенс цих декларацій абсолютно ніякий,

– пояснив економіст.

Американські компанії активно постачають дизель за кордон, зокрема до країн Латинської Америки. Представники нафтової галузі Техасу, які водночас є фінансовими донорами Республіканської партії, вже виступали проти додаткового імпорту та закликали натомість стимулювати експорт власного пального.

Трамп намагається знизити ціни перед виборами

Прагнення американського президента продемонструвати швидкий результат може пояснювати його зацікавленість у російському дизелі. Ціни на пальне безпосередньо впливають на настрої виборців у США, тому їхнє зростання створює додаткові ризики для партії, яка перебуває при владі.

Водночас Пендзин зауважив, що рішення Трампа не завжди піддаються звичайній економічній логіці. Як приклад він пригадав заяви американського президента про нібито 300 мільярдів доларів допомоги Україні за адміністрації Джо Байдена, які економіст вважає такими, що не відповідають реальним обсягам. Під час одного з передвиборчих заходів Трамп також, як стверджував Пендзин, обіцяв по 5 тисяч доларів виборцям за голосування на користь республіканців.

Подібні обіцянки економіст пов'язує зі спробами знайти додаткові способи вплинути на електорат. У випадку з дизелем Трамп, імовірно, виходить із припущення, що збільшення пропозиції пального дозволить швидко знизити його вартість.

У мене є таке уявлення, що в нього в голові є ідея: пообіцявши завезти великі партії російського пального, як він вважає, великі партії, він може суттєво знизити ціну на дизель на американському ринку. Адже американський виборець голосує залежно від динаміки цін на пальне на найближчій заправці,

– припустив Пендзин

Проте фактична вартість російських партій залишається невідомою, тому немає підстав стверджувати, що вони будуть дешевшими за американську продукцію. До того ж нафтові компанії США зараз отримують значні прибутки, а їхні інтереси можуть суперечити планам адміністрації збільшити імпорт і вплинути на внутрішні ціни.

Ситуація виглядає особливо суперечливою з огляду на попередню політику Трампа. Під гаслом "Бури, дитинко, бури" він виступав за розширення видобутку нафти та послаблення екологічних обмежень, щоб американські виробники могли збільшувати прибутки. Тепер же імпорт іноземного дизеля може створити додаткову конкуренцію для компаній, які підтримують Республіканську партію.

Головну причину подорожчання пального Пендзин пов'язує не з обсягами американського виробництва, а зі світовими цінами на нафту. Через війну в районі Перської затоки та блокування Ормузької протоки вартість сировини на міжнародному ринку зросла. Американська економіка також залежить від цих коливань, оскільки її нафтовий ринок залишається відкритим.

А чому ж тоді у них зростає ціна? Все дуже просто: ціна зростає, тому що зростає ціна базової нафти. Вони формують ціну на дизель, виходячи з фактичної ціни бареля нафти на світовому ринку. Якщо ціна бареля нафти висока, то й собівартість дизеля, який є продуктом її переробки, не може бути низькою,

– пояснив економіст.

Навіть американська нафта WTI, собівартість видобутку якої може бути нижчою, зазвичай коштує лише на 2 – 3 долари за барель дешевше за міжнародний еталон Brent. Її ціна змінюється відповідно до світових котирувань, а подорожчання сировини відображається на вартості дизельного пального.

Пендзин наголосив, що українські удари по російських нафтопереробних заводах не є першопричиною нинішнього зростання світових цін на нафту. Основний вплив він пов'язує із ситуацією на Близькому Сході та обмеженням постачань через Ормузьку протоку, тоді як запропонований Трампом імпорт російського дизеля не усуває залежності американського ринку від міжнародних цін.

Пендзин пояснив, навіщо Трампу російський дизель: дивіться відео