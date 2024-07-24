В ССО показали, як дроном з палицею збивали ворожий розвідувальний безпілотник

Українські захисники намагалися дроном, до якого прикріпили палицю, збити розвідувальний безпілотник російського окупаційного війська.

Відео дуелі, чи, радше, побиття, оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗСУ 24 липня.

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Українській дрон "відгамселив" палицею російський безпілотник

Сили спеціальних операцій оприлюднили відповідні кадри, на яких наш дрон, оснащений довгим києм, робить декілька спроб, щоб зупинити розвідувальний ворожий БпЛА.

Так, ССО оприлюднили відео, на якому, власне, помітно, як дрон із палицею намагається збити російський безпілотник ZALA.

Палиця ССО vs ZALA(и) росіян,

– ідеться у повідомленні під відео.

ССО дроном з палицею намагалися збити безпілотник противника: дивіться відео