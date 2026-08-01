Російський дрон влучив у склади видавництва "Ранок" у Харкові: палають підручники

Російські окупанти 1 серпня завдали удару по книговидавничій галузі України. На видавництві "Ранок" у Харкові внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про чергову ворожу атаку розповів генеральний директор видавництва Віктор Круглов.

Які наслідки удару?

За його словами, внаслідок влучання на видавництві спалахнули підручники. Минулось без загиблих.

Пожежа на складі з книжками: дивіться відео

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, російський дрон поцілив у складську будівлю видавництва в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок цього одна людина постраждала.

На місці прильоту вирує пожежа, її ліквідують пожежники.

ЗМІ нагадали, що це вже не перша спроба російських військ знищити майно видавництва. Логістичний центр компанії зазнав суттєвих руйнувань ще у 2022 році.