Імовірно, російський "Шахед": аналітики розповіли про дрон, що розбився глибоко в Латвії

За 70 кілометрів від кордону з Білоруссю в Латвії впав російський військовий безпілотник. Експерти припускають, що йдеться про "Шахед".

У суботу, 7 вересня, Міністерство оборони Латвії заявило, що на сході країни впав дрон Росії. Як констатували у відомстві, це сталося в районі міста Резекне. Попередньо, БпЛА рухався з території Білорусі.

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Як "Шахед" залетів у Латвію

Білоруські аналітики вказують, що незадовго до повідомлення про дрон у Латвії, на території Білорусі близько 06:30 зафіксували дрон-камікадзе типу "Шахед".

О 05:16 він пролітав у районі таких білоруських міст, як Пінськ та Новогрудок.

Подальший маршрут дрона територією Білорусі залишається невідомим, але точно відомо, що "Шахед" продовжував рух на північ (у бік Латвії – 24 Канал),

– пише Belarusian Hajun project.

Відстань між містами Новогрудок і Резекне становить 335 кілометрів. За середньої швидкості у 200 кілометрів за годину безпілотник міг досягти Резекне близько 08:30.

Згідно з даними сервісу FR24, у день атаки близько 09:50 в районі латвійського села Крупі, яке поблизу міста Резекне, літав, а потім приземлився вертоліт Військово-повітряних сил Латвії.

Загалом, не виключено, що дрон, який розбився під Резекне, міг бути тим самим "Шахедом", який помітили біля міста Новогрудок.

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Раніше військовий оглядач та колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважував, що російські дрони все частіше залітають на територію Білорусі. Цікаво, що інколи білоруські військові навіть збивають безпілотники.