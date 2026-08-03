Річ у тім, що відремонтувати обладнання нафтопереробних заводів швидко неможливо. Іноді для цього потрібні тижні, іноді – місяці. А це цілком достатній час, щоб завдати чергового удару. Про це пише Юрій Федоренко.

Те саме стосується й логістики Wildberries: втрати маркетплейсу вимірюються не лише кількістю та вартістю знищених товарів. Кожен наш удар залишає тисячі тріщин по всій російській економіці, запускаючи системні, а подекуди, можливо, й незворотні деградаційні процеси.

Нафтовий сектор Росії уже не здатний працювати у штатному режимі

Станом на сьогодні під прицілом Сил оборони України перебувають усі найбільші російські НПЗ. Це означає, що нафтогазовий сектор агресора, на який, між іншим, припадає до 12% ВВП росії, уже не здатний працювати у штатному режимі, попри спроби противника аврально відновити виробництво.

Супутникові дані та аналіз американського дослідницького центру S&P Global свідчать: із 26 російських НПЗ, які цьогоріч потрапили під удари та зупинили виробництво (станом на 27 липня), до більш-менш нормальної роботи змогли повернутися лише вісім.

Ще десять підприємств відновили виробництво лише частково, а сім і далі простоюють. Заводи в Рязані, Нижньому Новгороді та Волгограді, які входять до десятки найбільших виробників бензину, змогли відновити лише близько половини своїх потужностей, а Московський НПЗ – приблизно третину.

За підрахунками Financial Times, нафтопереробні заводи, що постраждали від атак українських безпілотників, втратили до 45% виробничих потужностей. Як правило, їхній ремонт займає кілька місяців. На практиці це означає, що повноцінно працювати вони не зможуть доти, доки триває війна. Ця проблема сама собою не зникне.

У російського бізнесу все більше проблем

Не зникнуть самі собою й проблеми малого та середнього бізнесу, пов'язаного з "фіолетовими ягодами" Wildberries. Сервіс перевірки та аналізу російських юридичних осіб і підприємців Rusprofile демонструє промовисту картину: кількість підприємств, що спеціалізуються на інтернет-торгівлі, скоротилася на 23,5 тисячі.

Узагальнений коментар болотних аналітиків звучить так: негативний тренд пов'язаний зі зниженням мотивації продавців виходити на маркетплейси, які підвищили комісії та вартість своїх послуг. Але тут є один нюанс. Скорочення кількості суб'єктів господарювання на 23,5 тисячі відбулося ще до атаки на "дикі ягоди" у Самарській області. Відсьогодні ситуація в цій галузі лише погіршилася. Так само, як і в нафтопереробній промисловості.

Так звані російські ЗМІ намагаються приховувати масштаби руйнувань і з усіх сил створюють для болотного обивателя "картинку нормальності". Проте після кожного нашого удару російська економіка вкривається новою мережею тріщин. Сьогодні вже немає жодної умовно "здорової" галузі. Тривають тисячі банкрутств і ліквідацій суб'єктів господарювання. Паливна криза перекидається на аграрний сектор, підживлює інфляцію, а дефіцит бюджету невпинно зростає.

Що в цих умовах може зробити Кремль?

Станом на сьогодні болотна влада не має жодного дієвого рецепта економічного порятунку. Єдине, що вона здатна робити, – тягнути час, латати діри в одному місці, поки вони відкриваються в іншому. Десь удасться щось підремонтувати, десь уряд тимчасово компенсує дефіцит пального за рахунок імпорту (хоча повністю вирішити проблему таким способом неможливо), а десь просто зробить вигляд, що проблеми не існує. У такому режимі можна протриматися кілька місяців. Далі починається втрата керованості.

Крок за кроком Сили оборони України штовхають противника до краю прірви. Важко передбачити, який саме "візерунок тріщин" складеться в російській економіці за місяць, два чи три. Але неважко спрогнозувати, що в довгостроковій перспективі посиплеться не лише економіка недоімперії, а й сам путінський режим.

Ми масштабуємо успіх, підвищуємо ефективність наших "далекобійних санкцій" і не лише далекобійних. Зупинятися на досягнутому не плануємо. Працюємо. Далі буде. Слава Україні!