Російський ексмеханік БТР знищив свій військовий квиток та закликав окупантів повертатись додому

Колишній механік БТР мотострілецьких військ Росії показово знищив свій військовий квиток та закликав інших російських військових не воювати проти України та повертатись додому.

У пресслужбі бюро зазначили, що їхні працівники постійно працюють, щоб виявити диверсійно-розвідувальних груп ворога на території України. Інколи їм вдається знайти й громадян Росії, які виступають проти війни, яку розпочали їхні співвітчизники і називають такі дії ганебними військовими злочинами проти людяності.

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Одного з таких виявили оперативники ДБР виявили на Хмельниччині. Чоловік народився та прожив у Росії більшу частину свого життя. До переїзду в Україну він проходив службу в 56-ому гвардійському центрі підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717),

– зазначили в ДБР.

24-річний хлопець показово засудив війну Росії проти України та знищив свій військовий квиток.

"Мені страшно і боляче розуміти, що країна, в якій я народився і виріс, напала на Україну. Хочу звернутися до військових, своїх ровесників, подумайте, для чого ви це робите. Припиніть виконувати злочинні накази та повертайтеся додому", – сказав ексвійськовий.

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