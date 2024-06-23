Бояться дронів: на російському "Енгельсі" "тушки" змінюють розташування кожні 5 годин

На російському аеродромі "Енгельс-2" здійснюється регулярне переміщення стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по базі. Очевидно, росіяни бояться українських дронів і сподіваються уникнути втрат у випадку можливої атаки.

Про це повідомляє телеграм-канал Tracking, рух російських "тушок" відстежили за допомогою супутникових знімків.

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Якщо проаналізувати ранкові, денні та нічні супутникові знімки можна побачити, що росіяни змінюють розташування літаків Ту-95МС кожні 5 годин.

Зміна дислокації російських Ту-95МС: відео

Росіяни бояться ударів

Іноді зміни пов'язані із тренувальними або ударними вильотами. Проте здебільшого бомбардувальники "катаються" по злітно-посадковій смузі. Також середня відстань між літаками становить близько 300 метрів.

Аналітики припустили, що причина переміщень очевидна – Росія боїться атак ударних БПЛА. Саме тому літаки переміщують по авіабазі. Загалом станом на 22 червня на авіабазі "Енгельс-2" зафіксовано такі борти:

Ту-95МС – 6 одиниць;

Ту-160 – 2 одиниці;

Ту-22М3 – один;

Іл-76 – один.

За тиждень також було зафіксовано тренування бомбардувальників Ту-22/95/160 в межах області, де розташовано летовище.