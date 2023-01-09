У Росії може потонути єдиний авіаносець: військові та суднобудівники звинувачують один одного

У Росії довели до критичного стану єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов". Тепер у Росії намагаються знайти відповідальних за критичний стан крейсера, але всі перекладають відповідальність один на одного.

В українській розвідці інформують, що єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов" перебуває в аварійному стані на 35 судноремонтному заводі в Мурманську. Крейсер взагалі не здатен переміщуватися власним ходом.

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Стан "Адмірала Кузнецова" не дозволяє спускати його на воду

У Росії вирішили перевести корабель із сухого доку до одного з причалів судноремонтного заводу, щоб продовжити ремонт. Та на стадії підготовки до переміщення з'ясувалось, що крейсер не здатен переміщуватися власним ходом.

Авіаносець спробували перемістити за допомогою кількох буксирів, але це також виявилось неможливим через критичний стан корпусу корабля.

Спеціалісти-судоремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнецова" в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він з високою долею вірогідності перекинеться на бік і потоне,

– йдеться у повідомленні ГУР МО.

Водолази під час обстеження корпусу корабля виявили, що металеві конструкції нижче третьої палуби піддались значній корозії. Повідомляється, що трюми повністю заповнені каламутною водою, що унеможливлює детальне обстеження корабля зсередини.

У Росії шукають винних за критичний стан есмінця

У ГУР МО інформують, що посадовці 35 судноремонтного заводу та керівництво флоту намагаються перекласти один на одного відповідальність за поточний стан справ з крейсером. Наразі неможливо навіть встановити, хто саме ухвалив рішення про переміщення корабля.

Командування флоту висунуло штрафні санкції на 1,5 мільярда рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. У свою чергу менеджментом підприємства оприлюднено лист, у якому зазначено, що завод не винен у доведенні корабля до плачевного стану,

– йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що з високою долею вірогідності винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт.

Крім того, на сьогодні не існує навіть приблизних термінів завершення ремонту "Адмірала Кузнецова" та повернення його на службу.