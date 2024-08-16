Російський фізик написав листа Путіну з пропозицією завдати ядерного удару по Карпатах

Росіяни продовжують погрожувати ядерним ударом по Україні. На цей раз з такою пропозицією виступив професор Пермського державного університету Анатолій Волинцев.

Із відповідним проханням він написав листа "Чому за Державу прикро і як це виправити" Владіміру Путіну. У ньому він написав, що більшість російського народу підтримують політику Росії та війну проти України, передає 24 Канал.

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Про що йшлося у листі

Мені дуже часто ставлять запитання: ось ви, Анатолію Борисовичу, грамотна людина, скажіть, будь ласка, чому ми не "вдаримо" нарешті по всіх цих гадах, адже ми ж ядерна Держава,

– мовиться у листі.

Фізик стверджує, що у росіян "накипіло" і вони обурені через те, що колективний Захід надсилає зброю до України, але не несе за це жодної відповідальності.

Для того, щоб це вирішити він запропонував зупинити постачання зброї до України. Для цього у нього є два варіанти, втім, перший сценарій, за яким Росія має вторгнутися до західних регіонів з боку Білорусі, він вважає неможливим.

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Тому Волинцев запропонував другий варіант, згідно з яким Росія має завдати ядерних ударів по транспортній інфраструктурі, зокрема – по Бескидському тунелю у Львівській області.

"Інший шлях – це дистанційне ураження найбільш важливих елементів транспортної інфраструктури постачання України з боку Заходу. Однак руйнування цих об'єктів звичайними неядерними засобами наразі технічно неможливе... Який же вихід із ситуації, що склалася. Відповідь одночасно і проста, і важка – це використання тактичної ядерної зброї", – пише фізик.

На думку Волинцева, після цього на Зоході нібито "підніметься виття", але Росія "переживе це". За його словами, це "превентивний, дозований ядерний удар".