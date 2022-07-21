Якби росія була людиною, її діагноз був би очевидним
Джерело:телеграм-канал Валерія Калниша
Цей графік ілюстрація того, чому ЄС стурбований постачанням газу до своїх країн. Заганяючи себе роками у залежність від москви, тепер ЄС пожинає плоди цієї своєї россоцентричної енергополітики.
Паніка й безсилля під гримасою диктатора
путін цим користується, диктуючи своїми діями графік заповнення підземних сховищ газу. Наразі запустили "північний потік-1" на 40% потужності, але путін раніше попереджав, що цей показник може бути знижений до 20%.
Радимо Безглузда смерть за шизофренію путіна: куди зникли фанати росії після "феєрверків" у ШахтарськуЧим більше на росії погрожують, тим вищий у них рівень паніки. Що більше кажуть – то більше бояться. Вони програють і тому починають погрожувати ще більше.
Поставки російського газу в Євросоюз / Інфографіка Bloomberg
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росії час викликати "санітарів"
З цієї сфери – нові погрози "зміни географії" війни від лаврова і газовий шантаж від путіна, і п'яне марення мєдвєдєва про ядерну зброю. І це ще не приїхав ленд-ліз...
Якби росія була людиною, у неї точно було б діагностовано дисоціальний розлад особистості, який характеризується постійними поведінковими порушеннями – такими, як провокаційна або ворожа поведінка. Порушенням основних прав інших людей чи громадських норм, правил або законів.
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