Якщо Латвія справді знову купує російський газ, це буде поразкою Заходу, – євродепутат

Якщо Латвія дійсно відновила закупівлі російського газу, то це поганий сигнал. Всі країни Балтії задекларували відмову від цього кремлівського енергоресурсу. Таку лінію потрібно тримати й надалі.

Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. За його словами, якщо інформація правдива, то це певна невдача як для країн Балтії, так і для всього західного фронту.

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В Балтії чітко сказали – ніякого російського газу

Ауштрявічюс наголошує, що з початку квітня країни Балтії взагалі не імпортували російський газ. До прикладу, у Литви доступна альтернатива – у них функціонує термінал для скрапленого газу. Він може забезпечити країну.

Литва має можливість постачати газ на весь балтійський ринок. Однак для цього потрібно достатньо його закупити упродовж літа та використати резерви для зберігання у Латвії. Тоді можна уникнути різних проблем із стабільністю постачання газу.

Ауштрявічюс підкреслив, що рішення про відмову від російського газу у країнах Балтії було політичним. Хтось мав почати це робити, адже в Європі досить сильна прив'язаність до російського газу через фінансові схеми та політичний лобізм.

Ви пам'ятаєте, на сьогодні в ЄС немає кінцевого рішення щодо російського газу. І комусь треба було починати. Комусь треба було сказати чітко та ясно – відмовляймося та шукаємо альтернативу, – зазначив євродепутат.

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Нагадаємо, 29 липня з'явилася інформація, що Латвія нібито відновила закупівлі російського газу. Вони розплачуються за енергоносій у євро і купують його через посередника.

Варто додати, що раніше Сейм Латвії затвердив, що країна повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2023 року.