Російський гелікоптер на Харківщині обстріляв власні позиції
24 березня 2022 , 19:33Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
У Малій Рогані на Харківщині російський гелікоптер обстріляв свої ж позиції. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, свої позиції росіяни збили ще зранку 24 березня. Втрати ворога також значні.
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Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ,
– сказав Синєгубов.
Він висловив надію, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів.
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