У Росії застрелився генерал-майор МВС Макаров, – ЗМІ

У Підмосков'ї застрелився російський генерал-майор Владімір Макаров. До січня цього року він був заступником начальника головного управління російського МВС по боротьбі з екстремізмом.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Російський генерал-майор застрелився у себе в будинку вранці 13 лютого.

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Тіло Макарова знайшла дружина

У будинку в селі Голіково в Підмосков'ї тіло 72-річного генерал-майора знайшла дружина. Вона викликала швидку, однак медики змогли тільки констатувати смерть.

За попередніми даними, біля тіла генерал-майора знайшли пістолет, тож слідчі припускають, що це було самогубство. Російські ЗМІ пишуть, що після звільнення з російського МВС у Макарова була депресія, бо він не знав, чим займатися далі. Зараз сім'я генерал-майора на допитах у слідчому комітеті.

До слова, саме Макаров свого часу був головним організатором переслідувань тих, хто критикував путінський режим у Росії. Однак, вочевидь, Путіну було недостатньо цього, тому в січні цього року він звільнив Владіміра Макарова з посади.

ЗСУ ліквідували командира елітної бригади

Українські захисники ліквідували російського полковника Сєргєя Полякова, який був командиром 140 бригади спеціального призначення з Хабаровська, яка перебуває під контролем головного розвідувального управління російського генштабу.

Підрозділ Полякова вважали елітним, і до вторгнення в Україну він воював майже без втрат. У травні 2022 року він був в Ізюмі Харківської області. У жовтні й листопаді бригада зазнала сильних втрат спочатку в Харківській області, а потім – у Донецькій. Імовірно, військовослужбовці цієї бригади також причетні до воєнних злочинів у Київській області на початку вторгнення.

За попередніми даними, Полякова ліквідували 2 лютого 2023 року на Донеччині. Ймовірно – у районі Вугледара. Разом із ним загинув ще щонайменше 1 окупант, тож можна припустити, що елітного полковника знищили точним влучанням.