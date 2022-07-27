Не змогли взяти село: російський командир вдарив генерала, який обізвав його бригаду боягузами

Один із російських командирів побив генерала за те, що він назвав бригаду боягузами. Його солдати не змогли захопити село.

Усі солдати були здивовані поведінкою генерала. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки 26 липня.

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Назвали боягузами

Нашу бригаду боягузами обізвали, бо ми, бачте, село не змогли захопити. Там один генерал приїхав і каже: "Ваші хлопці – боягузи. Не змогли взяти". А старий комбриг побачив цього генерали і, як сказали, морду йому набив,

– розповідає окупант.

Загарбник каже, що всі офіцери й солдати були шоковані заявою генерала. Адже їхня бригада нібито дуже "сильна" і "брала найважчий напрямок" в Україні. Але всім сподобалося, що генералу таки "набили морду".

Мати заспокоює сина, мовляв, не сприймай близько до серця. Добре, що генерала вдарили, але було б добре, якби підстрелили.

pосійські шпиталі не можуть впоратися з кількістю поранених

росія щодня втрачає не одну сотню військових. Кількість поранених теж величезна. Тому шпиталі ворога не можуть впоратися з кількістю постраждалих. Про це повідомляє українська розвідка 25 липня.

Через те російських медиків поступово мобілізують. Лікарів відправлятимуть на окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк.

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