Не змогли взяти село: російський командир вдарив генерала, який обізвав його бригаду боягузами
Джерело:розвідка
Один із російських командирів побив генерала за те, що він назвав бригаду боягузами. Його солдати не змогли захопити село.
Усі солдати були здивовані поведінкою генерала. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки 26 липня.
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Назвали боягузами
Нашу бригаду боягузами обізвали, бо ми, бачте, село не змогли захопити. Там один генерал приїхав і каже: "Ваші хлопці – боягузи. Не змогли взяти". А старий комбриг побачив цього генерали і, як сказали, морду йому набив,
– розповідає окупант.
Загарбник каже, що всі офіцери й солдати були шоковані заявою генерала. Адже їхня бригада нібито дуже "сильна" і "брала найважчий напрямок" в Україні. Але всім сподобалося, що генералу таки "набили морду".
Мати заспокоює сина, мовляв, не сприймай близько до серця. Добре, що генерала вдарили, але було б добре, якби підстрелили.
pосійські шпиталі не можуть впоратися з кількістю поранених
росія щодня втрачає не одну сотню військових. Кількість поранених теж величезна. Тому шпиталі ворога не можуть впоратися з кількістю постраждалих. Про це повідомляє українська розвідка 25 липня.
Через те російських медиків поступово мобілізують. Лікарів відправлятимуть на окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк.
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