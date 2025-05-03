Зачинив у "курятнику" та підірвав: на Донеччині окупант "провчив" своїх товаришів

На Донеччині російський командир в оригінальний спосіб покарав своїх трьох підлеглих, які відмовилися виконувати його наказ. Тепер горе-окупанта затримали за вбивство.

Як розповідають російські телеграм-канали, влітку 2024 року 42-річний військовослужбовець Володимир посварився з трьома товаришами по службі в одному з пунктів тимчасової дислокації на окупованій Донеччині, передає 24 Канал.

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Що відомо

Троє підлеглих – 35-річний Артем, 37-річний Роман і 23-річний Максим – відмовилися виконувати наказ командира – доставити харчові продукти на передову.

Тоді Володимир вирішив провчити підлеглих. Він затягнув їх у металеву клітку, зачинив двері та кинув туди бойову гранату Ф-1, попередньо зірвавши чеку. Внаслідок вибуху всі троє військових отримали множинні осколкові поранення. Один із них загинув на місці, невдовзі померли й двоє інших.

Через кілька місяців проти Володимира порушено кримінальні справи за статтями вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом і замах на вбивство двох і більше осіб. Він затриманий.

До слова, прикордонники Харківщини за допомогою дрона-бомбера Vampire, відомого як "Баба-Яга", розгромили позиції та техніку російської армії.