Окупанти – нажахані: у Бердянську російський командир застрелив підлеглого солдата

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. Окрім того, вони й самі чудово справляються з "пакетизуванням". Наразі окупанти масово бідкаються через те, що командир відправив на концерт до Кобзона їхнього "товариша".

Російські окупанти записують панічні відео. Вони бідкаються через "двохсотого" з вини командира, інформує 24 Канал.

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Окупанти розповіли, що все сталося раптово. Командир обурився через якусь образу й витягнув пістолет. Спершу він вистрілив солдату в голову, а згодом випустив ще чотири контрольних – у груди солдатові. Загарбники, на очах яких все сталося, дуже перелякалися. Тепер вони ризикують вирушити на концерт до Кобзона як небажані свідки.

Що ж, росіяни традиційно у своєму репертуарі. Тим часом окупанти мають розуміти, що у них не буде жодного спокійного дня.

Що відомо про втрати Росії

Росія зазнає колосальних втрат. Станом на 10 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 309 520 російських окупантів. Окрім того, загарбники втратили чимало зброї й техніки. Зокрема, мовиться про понад 5000 танків та понад 10000 бойових броньованих машин.

Ворог вже має розуміти, що у нього немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях.