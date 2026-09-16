Гонка озброєнь під прицілом: ГУР розсекретило 54 підприємства російського концерну "КРЕТ"

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані 54 російських підприємств з радіоелектронного концерну "КРЕТ", які виготовляють обладнання для ракет і дронів. Понад третина з цих заводів досі не перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомляє офіційний портал War&Sanctions.

Що відомо про нові оприлюднені підприємства, які працююють на забезпечення Росії?

Оприлюднено досьє на компанії з найбільшого радіоелектронного холдингу Росії, що входить до державної корпорації "Ростех". Фахівці розвідки зібрали ідентифікаційні дані, схеми підпорядкування та зв'язків кожного об'єкта.

Загалом підприємства холдингу спеціалізуються на виготовленні засобів радіоелектронної боротьби, систем розпізнавання "свій-чужий", а також бортового обладнання для авіації агресора. Номенклатура випускається й для безпілотників, охоплюючи електродвигуни, платформи дистанційного управління кулеметами та комплекси протидії дронам.

Окрему роль структури холдингу відіграють у комплектації російського ракетного озброєння. Зокрема, Ставропольський завод Сигнал виробляє малогабаритні станції перешкод С200А1 для балістичних ракет 9М723 комплексу "Іскандер-М".

Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут постачає блоки систем радіотехнічного захисту 3Б228 для гіперзвукових ракет 3М22 "Циркон". Водночас головна організація "КРЕТ" напряму покриває дефіцит фінансування оборонних контрактів своїх суб'єктів.

Попри активну участь у забезпеченні агресії, 19 із 54 оприлюднених об'єктів досі не потрапили під обмеження жодної з країн санкційної коаліції. У розвідувальному відомстві наголошують на необхідності негайної реакції світової спільноти.

Серед не охоплених санкціями компаній опинилося підприємство "Інерціальні технології Технокомплексу", яке постачає навігаційні системи для керованих ракет Х-59М2 і безпілотників "Орион". Тамбовський завод "Електроприбор" виготовляє гіроскопи для ракет 9М727, а Улан-Уденське приладобудівне виробниче об'єднання виготовляє блоки авіаційної автоматики та двигуни для БпЛА.

За даними розвідки, "КРЕТ" став уже десятим розсекреченим холдингом корпорації "Ростех". Загалом у відповідному розділі War&Sanctions вже містяться деталі про 764 російські підприємства оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила дані 17 російських науковців і розробників, які працюють у провідних інститутах та залучені до створення військових технологій подвійного призначення. Серед них фахівці, які розробляють матеріали для дронів, авіадвигуни, напівпровідники та системи штучного інтелекту для безпілотників.

За даними ГУР, попри участь у військових розробках, частина цих науковців досі користується міжнародною науковою співпрацею – бере участь у грантах, публікується у світових виданнях і відвідує закордонні конференції. Розвідка закликає міжнародних партнерів посилити обмеження для російського наукового сектору, зокрема розширити санкції та посилити контроль за їх дотриманням.