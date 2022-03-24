Російський корабель "Орськ", атакований у Бердянську, не підлягає ремонту

Знищений у Бердянську Збройними Силами України російський корабель "Орськ" ремонту не підлягає.

Про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сказав під час брифінгу в "Медіа Центр Україна".

Детально У порту Бердянська ЗСУ знищили ворожий десантний корабель "Орськ"

Підрозділи ЗСУ завдали удару по великих десантних кораблях Росії, які перебували в порту міста Бердянськ. Як наслідок – виникла пожежа на кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією комплекту,

– зазначив Олександр Мотузяник.

Та додав, що втрати противника наразі уточнюють. Однак, один із кораблів уже точно не підлягає ремонту.

Деталі операції розкривати не можна, але точно можемо сказати, що операція була успішною,

– додав Мотузяник.

До слова, як з'ясувалось, капітани знищених суден ще у 2014 році зрадили Україну й перейшли на бік окупантів.

ЗСУ знищили російський корабель "Орськ" у Бердянську: дивіться відео