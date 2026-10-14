Вбивця Starlink: Москва вкладає мільярди у "Російський купол"

Росія розвиває власні технології для протидії безпілотникам, а за одним із таких проєктів можуть стояти люди, пов'язані з російською воєнною розвідкою та оточенням Володимира Путіна. Компанія "Російський купол", яка розробляє відповідні комплекси, за короткий час отримала багатомільярдні державні підряди.

За рік надходження становили майже 37 мільярдів рублів виручки. Хто стоїть за підприємством і як воно пов'язане з російською воєнною розвідкою та оточенням Путіна, з'ясували журналісти 24 Каналу.

До чого тут Ротенберг і російська воєнна розвідка?

Одним із ключових елементів, на які звертають увагу автори журналістського розслідування, є Микола Ігнатов. Він очолював компанію "Російський купол" на момент її створення, а також пов'язаний з іншими підприємствами, зареєстрованими в Росії, зокрема текстильною компанією "Мегатрейд" і будівельною фірмою "Крим-траст".

Крім того, Ігнатов фігурує як працівник охоронної компанії "Каскад-РСП". За даними російських медіа, ця структура пов'язана з 16-ю бригадою спецпризначення ГРУ та групою компаній "ЕКС", власником якої є офіцер російської воєнної розвідки Олексій Власов.

Як зазначають автори, російські ЗМІ називають родину Ротенбергів бенефіціаром групи компаній "ЕКС". Це, на їхню думку, може пояснювати зв'язок бізнесмена з проєктом "Російський купол".

Чому компанія швидко отримала мільярдні підряди?

Окупація Криму дала змогу пов'язати місце реєстрації підприємства з бізнесовими інтересами наближених до Кремля осіб. За даними розслідування, компанії Ротенберга контролюють значну частину інфраструктури та бізнесу на півострові, а також отримують державні замовлення в межах федеральних програм.

Фінансові показники "Російського купола" також привертають увагу: виручка підприємства за 2025 рік становила майже 37 мільярдів рублів. Автори матеріалу пов'язують швидке зростання компанії з моделлю державних підрядів, на якій, за їхніми оцінками, побудована значна частина бізнесу наближених до російської влади підприємців.

Чим цей проєкт може загрожувати Україні?

У розслідуванні наголошують, що Росія намагається розвивати одразу кілька технологічних напрямів. Зокрема, проєкт "Рассвет" має забезпечувати управління російськими далекобійними безпілотниками, тоді як "Російський купол" спрямований на протидію ворожим дронам на середніх і великих відстанях.

Автори матеріалу застерігають: якщо західні країни не посилять контроль за постачанням мікрочипів військового та подвійного призначення, Росія може отримати доступ до компонентів, необхідних для розвитку таких систем.

Водночас перевірити реальні можливості цих розробок і встановити походження використаних компонентів складно. За оцінкою авторів розслідування, це ускладнює виявлення західних компаній, які можуть постачати Росії критично важливі технології через посередників.

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