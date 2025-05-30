На Сумщині російський дрон влучив у блокпост: постраждав поліцейський

У Сумській області окупанти атакували безпілотником "Ланцет" блокпост. У момент влучання там перебував поліцейський.

Це підтвердив речник поліції в Сумській області Володимир Крупецьких, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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"Ланцет" влучив у блокпост на Сумщині

Російський "Ланцет" вдарив у блокпост, коли там перебував працівник поліції. Чоловік вижив. Зараз він перебуває в лікарні, підтвердив речник поліції.

Напередодні відео влучання ворожого дрона опублікував у фейсбуці військовослужбовець Михайло Скляр. Окупанти атакували блокпост 27 травня.

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"Ланцет" влучив у блокпост на Сумщині: дивіться відео

Зауважимо, що напередодні, 19 травня, російські загарбники також атакували блокпост у Харківській області. Вдарили безпілотником "Молнія".

Внаслідок ворожої атаки постраждали 5 людей. Зокрема, 2 поліцейські та 3 нацгвардійці, які несли службу на блокпості.