Російський літак увірвався у повітряний простір Естонії

Російський літак Іл-96 знову порушив повітряний кордон Естонії. Інцидент трапився 5 травня поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці.

Повітряне судно провело у повітряному просторі Естонії близько хвилини. Це – вже друге таке порушення за 2021 рік.

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Генштаб Сил оборони Естонії повідомив, що транспондер літака був включений, натомість плану його польоту не було. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою країни.

Транспондер – приймально-передавальний пристрій, який надсилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал. В авіації використовують як систему ідентифікації "свій-чужий".

6 травня Міністерство закордонних справ Естонії викликало російського посла. Йому вручили ноту через порушення літаком повітряного простору країни.

Де розташований острів Вайндлоо: дивіться на карті

Попередній інцидент

Такого роду порушення з боку Росії фіксують не вперше. Минулого разу російський військовий літак Іл-76МД незаконно залетів на територію Естонії 3 лютого.

Варто зауважити, що тоді він також пролетів над островом Вайндлоо. Все було так само – як ввімкнений передач, так і відсутність радіоконтакту з естонською авіадиспетчерською.