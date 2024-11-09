Російський літак залишив Мюнхен, заплативши 460 тисяч євро за паркування

Російський літак, який понад два роки простоював в аеропорту Мюнхена, зміг вилетіти до Росії, заплативши рекордну суму розміром 460 тисяч євро за паркування.

Це один із найдорожчих прикладів "штрафу за паркування" в історії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BILD.

Дивіться також У Тульській області атаковано хімкомбінат в місті Алексін, – керівник ЦПД

Росія забрала літак, який понад два роки простояв у Німеччині

Згідно з оприлюдненою інформацією, оплата за паркування за літак "Аерофлоту" почала набігати 27 лютого 2022 року, через 3 дні після масштабного російського вторгнення в Україну.

Літак із Санкт-Петербурга приземлився в Мюнхені, але відлетіти назад не зміг, оскільки Німеччина закрила повітряний простір для російських літаків. Через це борт залишився на землі 834 дні.

Щоденні витрати на паркування склали від 340 до 560 євро. Лайнер компанії "Аерофлот", розрахований на 158 пасажирів, стояв на спеціальному майданчику поруч із терміналом 2.

Цей випадок, ймовірно, став одним із найдорожчих прикладів "паркувального штрафу" в історії,

– пише німецьке видання.

Літак залишив Мюнхен після ретельної технічної перевірки та отримання сертифіката льотної придатності.

Загальна сума за паркування склала 460 тисяч євро, але власники сподіваються швидко повернути ці кошти, оскільки місячна оренда такого літака становить близько 240 тисяч євро.