Британські та німецькі винищувачі перехопили російський літак біля повітряного простору Естонії

Німецькі та британські винищувачі перехопили російський літак Іл-78. Його зафіксували неподалік повітряного простору Естонії.

Літак перехопили два винищувачі Typhoon. Це сталося, коли британські та німецькі винищувачі здійснювали планове чергування у повітряному просторі країн НАТО.

Зверніть увагу Російська ракета знову залетіла у повітряний простір Молдови

Російський літак перехопили біля повітряного простору Естонії

Як стало відомо, два винищувачі Typhoon перехопили військово-транспортний літак-заправник Іл-78. Він летів між Санкт-Петербургом та Калінінградом. До того ж ворожий літак не вийшов на зв'язок з авіадиспетчерами в Естонії.

Після цього винищувачі супроводжували Іл-78. Потім їх перенаправили на перехоплення літака Ан-148, який також пролітав поблизу повітряного простору Естонії.

Зазначається, що німецькі та британські винищувачі здійснювали планове чергування у повітряному просторі країн НАТО.

Три російські військові літаки перехопили біля Польщі

14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35.

Ворожі літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. Це були літаки Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.

У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.