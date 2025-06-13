Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем

У п'ятницю, 13 червня, російський розвідувальний літак Іл-20 порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем. Інцидент стався близько 10:50 на глибині 2 кілометрів.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, передає 24 Канал. Випадок назвали черговою "провокаційною перевіркою готовності систем країн НАТО".

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Що відомо про інцидент

Завдяки постійному спостереженню за повітряним простором і співпраці союзників, дислокована в Польщі резервна пара британських винищувачів піднялася в повітря ще до порушення кордону.

Вони перехопили та ідентифікували російський літак, який згодом покинув польський повітряний простір. Інцидент аналізує командування НАТО.

Місії з патрулювання повітряного простору призначені для стримування і захисту повітряного простору країн-членів Альянсу,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, подібні інциденти траплялися неодноразово. У листопаді 2024 року російський Іл-20 перехопили винищувачі F-35 поблизу кордону Норвегії. Розвідувальна діяльність країни-агресорки на півночі Скандинавії посилилася після вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.