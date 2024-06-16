Російський літак порушив повітряний простір Швеції вперше після її вступу в НАТО

Російський літак Су-24 порушив повітряний простір Швеції. Через це країна НАТО підіймала в небо два шведські винищувачі Jas-39 Gripen.

Інцидент трапився ввечері 14 червня 2024 року. Шведські дипломати вже виступили із заявою.

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Що відомо про літак Росії у Швеції

У п'ятницю (14 червня – 24 Канал) російський винищувач СУ-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю острова Готланд. Російський літак був попереджений усним викликом шведського повітряного бойового командування. Коли це не було враховано і літак не відхилився від свого маршруту, його відвели від повітряного простору Швеції за допомогою JAS-39 Gripen,

– розповіли шведські військові.

За їхніми даними, такі дії Кремля неприйнятні та демонструють відсутність поваги до територіальної цілісності Швеції.

"Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", – заявив начальник Військово-повітряних сил Йонас Вікман.

Він пояснив, що порушення було нетривалим.

Зауважте Швеція офіційно вступила в НАТО

Росія вперше порушила простір Швеції з часу її членства в НАТО

Шведські військові пояснили, що до подібних дій Росія вдавалась ще у 2022 році. Зокрема, тоді два російські СУ-27 і два російські СУ-24 порушили повітряний простір Швеції, також над Готландом.

До речі, днями Росія порушила повітряний простір Фінляндії. До речі, країна стала членом НАТО 3 квітня 2023 року.

У Швеції відповіли на дії Кремля

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем заявив, що через порушення повітряного простору російськими літаками до нього викличуть дипломатів російського посольства в Стокгольмі.

Ми перебуваємо в тісному контакті з союзниками та партнерами щодо подій у нашій безпосередній зоні,

– зауважив політик.

За даними видання Reuters, міністр назвав дії Росії "неприпустимим" порушення повітряного простору Швеції.

Кремль наближає літаки до НАТО

Джерело в Альянсі розповіло журналістам Reuters, що кількість вильотів НАТО на перехоплення літаків на 20 – 25% зросла у першому кварталі 2024 року.

Співрозмовник видання сказав, що джерело не назвало конкретну цифру, проте запевнило, що:

на відміну від минулого, пілоти Заходу наразі майже не виявляють російських винищувачів або стратегічних бомбардувальників, що наближаються до повітряного простору союзників,

більшість перехоплень здійснюють через літаки спостереження або іноді – транспортні літаки.

У Альянсі пояснювали, що російські військові літаки давно не передають код транспондера, що може вказати на їхнє місце та висоту, а також план польоту й не спілкуються з авіадиспетчерами.