"Перша така складна з 2014 року": Юсов розповів деталі гучної спецоперації з Мі-8

Вертоліт Мі-8 збройних сил Росії перелетів в Україну та здійснив посадку на аеродромі. Це перша така складна спецоперація ГУР МО з 2014 року.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Гелікоптер в Україні, увесь його вміст цілий і збережений, пілот живий. Двоє інших членів екіпажу не зорієнтувалися в ситуації, але так буває,

– додав Юсов.

Представник ГУР Міноборони сподівається, що ці напрацювання будуть корисними і в майбутньому для масштабування певних речей.

Що відомо про спецоперацію

Учора, 23 серпня, стало відомо, що українським спецслужбам вдалося домовитися з пілотом російського гелікоптера Мі-8 і повітряне судно перегнали в Україну.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що коли пілот летів на аеродром у Полтавській області, екіпаж гелікоптера не знав про це. Екіпаж гелікоптера на аеродромі ліквідували, оскільки російські військові вчинили спробу втечі.

Родину російського пілота заздалегідь перевезли в Україну відповідно до домовленостей з чоловіком.