Російський мільярдер Валентин Гапонцев помер у США

У США 22 жовтня у віці 82 років помер російський бізнесмен та вчений Валентин Гапонцев. Популярність і 2,8 мільярда доларів підприємцю принесли наукові розробки у сфері лазерної фізики.

Інформацію про смерть мільярдера виданню підтвердив його син Денис Гапонцев. Протягом декількох років підприємець боровся з онкологічним захворюванням.

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Проте точна причина смерті Гапонцева наразі невідома. У бізнесмена були і російське, і американське громадянства. Валентин Гапонцев був одним з перших підприємців у сфері лазерної фізики і техніки, волоконних й оптоелектронних технологій.

Що відомо про Гапонцева

У 1961 році вчений закінчив Львівський політехнічний інститут, згодом він почав працювати інженером в одному з конструкторських бюро.

Вже в 1960-х роках Валентин Гапонцев закінчив аспірантуру Московського фізико-технічного університету й перейшов на роботу в Інститут радіотехніки й електроніки Академії наук СРСР .

Валентин Гапонцев був співвласником компанії IPG Photonics, що виробляє безперервні лазери низької, середньої і високої потужності, а також:

волоконні лазери;

медичні апарати;

пропонує оптичні транспортні рішення.

Зокрема, продукцію компанії використовують в автомобільній та авіаційній промисловостях, а також – в ядерній і сонячній енергетиці.

Гапонцев у списку Мінфіну США

У 2018 році Мінфін США включив Валентина Гапонцева у список російських "олігархів" в так званій кремлівській доповіді. До відповідного переліку увійшли всі російські бізнесмени, статок яких Forbes оцінив у понад 1 мільярд доларів.

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Включення у список Гапонцев оскаржив і подав позов до суду до Мінфіну. Він заявив, що відомство "не провело серйозного розслідування", і зажадав прибрати його прізвище зі списку зокрема.

Мільярдер стверджував, що ім'я засновника компанії в список завдало шкоди IPG Photonics. Зрештою Гапонцев і Мінфін США підписали угоду про врегулювання конфлікту.