Російський мільярдер зі списку Forbes помер від коронавірусу

Російський мільярдер Олег Бурлаков пішов з життя 23 червня у віці 71 року. Причиною смерті бізнесмена став коронавірус.

За даними одного з джерел, Бурлаков помер у Монако, де мешкав упродовж останніх років. Сталося це невдовзі після того, як бізнесмен повернувся з Москви.

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Водночас інше джерело повідомляє, що Бурлаков пішов з життя у російській столиці, де й перебуває наразі його тіло.

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У 2021 році Олег Бурлаков опинився на 177-у місці у списку найбагатших бізнесменів Росії. Його статки оцінили у 650 мільйонів доларів.

Бурлаков був співвласником "Стройлесбанка" та власником інвестиційно-будівельної компанії "Імпульс".

ЗМІ часто згадували, що Бурлакову також належала унікальна яхта "Чорна перлина". Вона могла пересуватися за допомогою сонячної та вітряної енергії.

Бізнесмен зізнавався, що вклав у неї 250 мільйонів доларів.

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