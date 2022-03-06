Російський "Мир" в агонії: карти приймають 7 країн, людям радять йти на платіжну систему Китаю

Ще трохи хороших новин про санкції проти Росії. Найбільша та національна платіжна російська система "Мир" – дуже сильно не у порядку.

Це фактично визнали у Центробанку Росії. Адже попередили тримачів карток, що їх прийматимуть тільки 7 країн.

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Російські платіжні картки системи "Мир" прийматимуть тільки 7 країн світу

5 березня стало відомо, що найбільші західні оператори карток Visa і MasterCard зупинять свою роботу у Росії. Це рішення вже привітав і президент США Джо Байден.

Але у Росії є своя національна система – "Мир". Карток цієї системи там – приблизно 110 мільйонів. Тобто, її має практично кожен росіянин. А проте у розрахунках та знятті готівки вони займають тільки приблизно чверть ринку.

Що у підсумку?

Усередині країни картки цієї системи працюватимуть (утім, як і картки Visa та MasterCard, випущені російськими банками), а от за кордоном – ніт.

Їх прийматимуть тільки 7 країн: Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Обмеження стосуються як оплати покупок в іноземних інтернет-магазинах, так і використання цих карт за кордоном. Тому російський Центробанк:

Рекомендує росіянам за кордоном (якщо вони ще зможуть туди потрапити) користуватися готівкою.

А якщо вже дуже треба картку – то хіба оформляти UnionPay (це платіжна система Китаю, яка працює у 162 країнах).

Прикро, що Китай не долучається до антиросійських санкцій. Але й так, як бачимо, світ створює для росіян усе більше незручностей – у сподіванні, що хоч від цього вони прокинуться і зрозуміють, що режим Путіна потрібно негайно скидати.

в Україні Visa підтримала наш бізнес та скасувала внутрішні транзакційні комісії і зупинила дію міжбанківської комісії для внутрішніх транзакцій в торговельних точках.

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