Біля Торецька захисники знищують російських штурмовиків, які проникли в бойові порядки ЗСУ

Російські окупанти зайшли у бойові порядки ЗСУ на Торецькому напрямку. Українські військові виявляють та знищують ворога.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Росіяни проникли до українських підрозділів

Вороги використали автомобільну техніку для переміщення особового складу в напрямку Щербинівки. Росіяни інфільтрувалися в бойові порядки Збройних Сил України, але їх швидко виявили.

Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника,

– повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Розташування російських військ поблизу Щербинівки: показуємо на карті

Бойові дії на Краматорському та Торецькому напрямках

Як розповіли військові, російські окупанти атакували позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та неподалік Білої Гори. На Краматорському напрямку минулої доби зафіксовано 7 боєзіткнень, а на Торецькому вороги атакували 12 разів.

Перебіг бойових дій в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"

Бійці угруповання "Хортиця" протидіяли наступу росіян на свої позиції на Харківському напрямку.

Підрозділи знищили два танки та три БМП ворога поблизу Зеленого Гаю на Куп'янському напрямку. Ще один танк і БМП були пошкоджені.

На Лиманському напрямку угруповання зупинило ворожі наступи біля Надії, Копанок і в Макіївці.

Важкі бої з окупантами тривали в Лисівці, Даченському, Шевченко та Петропавлівці на Покровському напрямку. ЗСУ змогли знищити один танк і 4 БМП противника.

Військові знищують штурмові групи росіян на Курахівському напрямку поблизу Дачного, Янтарного та в районі Курахового.

ОСУВ "Хортиця" завадило успішній атаці укріпленнь у районах Времівки, Зеленівки, Костянтинополя та Розливу на Времівському напрямку.

До слова, російські окупанти на Донеччині мають переважну силу та використовують ударні безпілотники для атак по міських районах. ЗСУ вживають заходів, аби вороги не могли значно покращувати своє тактичне становище.