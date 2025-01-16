40% усіх російських військ воюють тут, – генерал армії про ситуацію біля Покровська

Росіяни намагаються захопити Покровськ до 20 січня, ворог зосередив там майже половину всієї своєї армії. Однак поки противник діє лише одним методом просування.

Мовиться про вогневі ураження, піхоту та техніку окупанти не можуть використовувати. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що ЗСУ діють нестандартними ефективними методами.

Дивіться також Генерал армії назвав найбільш реальну допомогу військ НАТО Україні

Дії росіян біля Покровська

За словами генерала армії, росіяни дістають до міста лише вогневими засобами – мінометно-ракетні системи, які можуть бити на відстані до 40 кілометрів, далекобійна артилерія, КАБи та безпілотники.

Всі інші засоби просування – бронетехніка та жива сила окупантів до Покровська не доходять. Російська піхота йде околицями міста з різних напрямків, намагаючись охопити Покровськ у напівоточення, після чого взяти ЗСУ в оточення.

У такий спосіб ворог може захопити важливі траси, наприклад, дорогу з Покровська до Павлограда, та залізничні шляхи, які постачають українській армії зброю, боєприпаси та особовий склад.

Ми цього зробити ворогу не даємо, проводимо контратаки, а найголовніше – знищуємо важливу частину всіх росіян, які воюють на фронті. Тут є десь 40%. В такий спосіб ми знецінюємо завдання ворога щодо захоплення Покровська,

– наголосив Маломуж.

Українські військові біля міста працюють в захищених зонах та створюють укріплені райони біля міста та в самому місті, що ворог не зміг пройти далі.

Куди росіяни підійшли біля Покровська: дивіться на карті

Генерал армії додав, що росіяни діють традиційними методами ведення штурмів та бойових дій, натомість ЗСУ діють нестандартно, до чого ворог не готовий. Мовиться про удари по окупантах з тилу.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни планують перерізати наземні шляхи у Покровську, щоб змусити ЗСУ вийти з міста, завдяки атакам важкої піхоти.