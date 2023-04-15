"Прорив" знищили, – Череватий розповів про ліквідацію новітнього російського танка

Уже 416 днів повномасштабної війни українські воїни героїчно захищають рідну землю та знищують окупантів. Втрати ворога продовжують невпинно рости. Так, статистику поповнив новітній російський танк.

Ще один Т-90 "Прорив" наші воїни знищили на Лимансько-Куп'янському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Новітній танк перетворили на брухт

Череватий зазначив, що саме цей напрямок упродовж доби найчастіше обстрілював ворог. По цій ділянці фронту загарбники вдарили 307 разів.

Також відбулися боєзіткнення. Під час них Сили оборони знищили ще 12 окупантів. Окрім того, 44 бійці Путіна зазнали поранень. До речі, на цій ділянці фронту щодоби підбивають російську броньовану техніку.

За цю добу новітній їхній танк Т-90 був знищений на цьому напрямку і це вже не вперше,

– підкреслив Череватий.

Також речник додав, що українські військові знищують БМП-1. Цікаво, що це застарілі моделі, раніше їх зняли з озброєння. Однак, тепер почали використовувати на фронті.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на ранок 15 квітня Сили оборони очистили планету від понад 181 тисячі окупантів. Також наші захисники розтрощили вщент дуже багато російської техніки. Статистика така: