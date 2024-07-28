У російській "оборонці" триває хвиля "чисток", – Міноборони Британії

Упродовж останнього тижня у Росії повідомили про дві корупційні справи, пов'язані з представниками оборонного сектора, які, ймовірно, не мають політичного захисту.

Висновки опублікувало Міністерство оборони Великої Британії в огляді 28 липня. У відомстві звернули увагу. що цього тижня стало відомо про арешт керівника російської "Військово-будівельної компанії" Міністерства оборони Росії Андрея Бєлкова за звинуваченням у корупції.

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Що відомо про звинувачення

"Створену у 2019 році компанію колишній міністр оборони Росії Сергєй Шойгу хвалив за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту", – ідеться в огляді.

Імовірно, компанію насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Також суд у Ростові-на-Дону засудив ексдиректора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" до тюремного ув'язнення за розкрадання та завищення цін.

Корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості. У 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням,

– зазначає британська розвідка.

Розвідники наголосили, що Кремль мириться з корупцією. Ба більше посилились репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту.