Російський олігарх Абрамович намагається сховати яхту від санкцій у Чорногорії
Джерело:"Українська правда"
Свою велетенську яхту Solaris російський олігарх Роман Абрамович міг втратити через санкції. А проте схитрував – і переграв її з Іспанії до Чорногорії.
Дані порталу Marine Traffic свідчать, що судно перепливло з порту Барселони до Тивату. Чорногорія ж, нагадаємо, не є членом Євросоюзу, тож там яхту не арештують.
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Абрамович сховав свою 139-метрову яхту від санкцій
Чорногорія не є членом ЄС, тому будь-які санкції звідти не дадуть підстав арештувати судно. Це й спонукало, вочевидь, олігарха з Росії Романа Абрамовича перевезти свою 139-метрову яхту Solaris з Іспанії саме в Чорногорію.
А проте Євросоюз поки що не запровадив санкцій проти Абрамовича, тож той діє на випередження.
- Натомість санкції з боку Великої Британії та США вже відчутно вдарили по олігарху.
- Скажімо, він змушений продавати футбольний клуб "Челсі".
- І не може продати свої частки у бізнесі в США (там ці частки просто заморозили).
А звинувачують Абрамовича у причетності до "дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності через "Євраз" – це металургійна компанія, яка виконувала оборонні замовлення Росії.
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