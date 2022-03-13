Російський олігарх Абрамович намагається сховати яхту від санкцій у Чорногорії

Свою велетенську яхту Solaris російський олігарх Роман Абрамович міг втратити через санкції. А проте схитрував – і переграв її з Іспанії до Чорногорії.

Дані порталу Marine Traffic свідчать, що судно перепливло з порту Барселони до Тивату. Чорногорія ж, нагадаємо, не є членом Євросоюзу, тож там яхту не арештують.

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Абрамович сховав свою 139-метрову яхту від санкцій

Чорногорія не є членом ЄС, тому будь-які санкції звідти не дадуть підстав арештувати судно. Це й спонукало, вочевидь, олігарха з Росії Романа Абрамовича перевезти свою 139-метрову яхту Solaris з Іспанії саме в Чорногорію.

А проте Євросоюз поки що не запровадив санкцій проти Абрамовича, тож той діє на випередження.

Натомість санкції з боку Великої Британії та США вже відчутно вдарили по олігарху.

Скажімо, він змушений продавати футбольний клуб "Челсі".

І не може продати свої частки у бізнесі в США (там ці частки просто заморозили).

А звинувачують Абрамовича у причетності до "дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності через "Євраз" – це металургійна компанія, яка виконувала оборонні замовлення Росії.

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