Російський олігарх Абрамович став громадянином Португалії, – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що російський мільярдер Роман Абрамович отримав громадянство Португалії. Окрім того, він відразу став офіційно найбагатшою людиною у країні.

За даними ЗМІ, громадянство Абрамович отримав як нащадок громади сефардських євреїв. Вони мешкали на Піренейському півострові.

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Документи на оформлення Абрамович подав ще у жовтні 2020 року. Процедура завершилася навесні 2021 року.

Походження Абрамовича підтвердила сефардська комісія португальської єврейської спільноти. Олігарх був її партнером.

Наразі ні Абрамович, ні його представники не коментували новину.

Абрамович – у списку найбагатших людей Росії