8 листопада, 16:19
У ГУР привідкрили таємницю "Рубікона": хто стоїть за елітою ворожих дронарів

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Підрозділ "Рубікон" створений за підтримки ГРУ, російської воєнної розвідки.
  • З ним пов'язаний сам Андрій Бєлоусов – міністр оборони Росії. 

Українські розвідники розповіли, чому став можливим успіх "Рубікона". До цього елітного підрозділу причетна воєнна розвідка Росії – ГРУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Лігу". 

Хто стоїть за "Рубіконом"? 

За словами офіцера Головного управління розвідки на позивний "Азімут", підрозділ "Рубікон" – це типовий армійський підрозділ. Якби не одне але. 

За формування, розвиток і фінансування підрозділу відповідає головне управління генерального штабу міністерства оборони (у народі – ГРУ). 

Російські спецслужби допомогли створити цю структуру – принаймні там відчувається їхня "велика політична воля і велика роль". 

Довідка. Головне управління генерального штабу міністерства оборони Росії – це орган зовнішньої розвідки міністерства оборони Росії та центральний орган військової розвідки російських збройних сил. Відомство більш відоме під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ). 

Хто з російських високопосадовців має стосунок до "Рубікону": 

  • Сергій Будніков, глава центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон";
  • Андрій Бєлоусов, міністр оборони Росії, ініціатор створення підрозділу;
  • Євген Шмирін, начальник Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів МО Росії. 

Тож цей підрозділ має "максимальні можливості для свого розвитку і максимальний доступ до фінансування і технологій". Рекрутери "Рубікону" мають право забирати до нього пілотів-дроноводів з будь-яких загальновійськових частин. Завдяки пріоритетності комплектування створюється відчуття значущості та елітності цього підрозділу. 

Це прям абсолютно точно. Але йдеться не просто про комплектування новобранцями, а про пріоритетність комплектування досвідченими пілотами інших складових збройних сил Росії. Треба дійсно відзначити, що військово-політичне керівництво Росії зробило на цей "Рубікон" велику ставку, 
– розповів офіцер ГУР. 

Що ще відомо про "Рубікон"? 

  • Росіяни перекинули "Рубікон" на Покровський напрямок у серпні. Тоді старший офіцер відділення 138 центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер" говорив, що окупанти намагаються перерізати Україні логістику і дуже підковані під FPV-дрони.

  • "Залітають дуже далеко та кошмарять. Що ми бачимо – вони кошмарять і мирне населення. Вони навіть не розбираються, які цілі. Їхня основна задача – сіяти паніку", – говорив він.

  • Нагадаємо, днями бійці ГУР ударили по штабу "Рубікона" в Авдіївці. 