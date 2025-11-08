У ГУР привідкрили таємницю "Рубікона": хто стоїть за елітою ворожих дронарів

Українські розвідники розповіли, чому став можливим успіх "Рубікона". До цього елітного підрозділу причетна воєнна розвідка Росії – ГРУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Лігу".

Дивіться також Командування має план на Покровськ․ Та чи спрацює він у реальності?

Хто стоїть за "Рубіконом"?

За словами офіцера Головного управління розвідки на позивний "Азімут", підрозділ "Рубікон" – це типовий армійський підрозділ. Якби не одне але.

За формування, розвиток і фінансування підрозділу відповідає головне управління генерального штабу міністерства оборони (у народі – ГРУ).

Російські спецслужби допомогли створити цю структуру – принаймні там відчувається їхня "велика політична воля і велика роль".

Довідка. Головне управління генерального штабу міністерства оборони Росії – це орган зовнішньої розвідки міністерства оборони Росії та центральний орган військової розвідки російських збройних сил. Відомство більш відоме під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Хто з російських високопосадовців має стосунок до "Рубікону":

Сергій Будніков, глава центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон";

Андрій Бєлоусов, міністр оборони Росії, ініціатор створення підрозділу;

Євген Шмирін, начальник Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів МО Росії.

Тож цей підрозділ має "максимальні можливості для свого розвитку і максимальний доступ до фінансування і технологій". Рекрутери "Рубікону" мають право забирати до нього пілотів-дроноводів з будь-яких загальновійськових частин. Завдяки пріоритетності комплектування створюється відчуття значущості та елітності цього підрозділу.

Це прям абсолютно точно. Але йдеться не просто про комплектування новобранцями, а про пріоритетність комплектування досвідченими пілотами інших складових збройних сил Росії. Треба дійсно відзначити, що військово-політичне керівництво Росії зробило на цей "Рубікон" велику ставку,

– розповів офіцер ГУР.

Що ще відомо про "Рубікон"?