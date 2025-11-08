У ГУР привідкрили таємницю "Рубікона": хто стоїть за елітою ворожих дронарів
- Підрозділ "Рубікон" створений за підтримки ГРУ, російської воєнної розвідки.
- З ним пов'язаний сам Андрій Бєлоусов – міністр оборони Росії.
Українські розвідники розповіли, чому став можливим успіх "Рубікона". До цього елітного підрозділу причетна воєнна розвідка Росії – ГРУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Лігу".
Дивіться також Командування має план на Покровськ․ Та чи спрацює він у реальності?
Хто стоїть за "Рубіконом"?
За словами офіцера Головного управління розвідки на позивний "Азімут", підрозділ "Рубікон" – це типовий армійський підрозділ. Якби не одне але.
За формування, розвиток і фінансування підрозділу відповідає головне управління генерального штабу міністерства оборони (у народі – ГРУ).
Російські спецслужби допомогли створити цю структуру – принаймні там відчувається їхня "велика політична воля і велика роль".
Довідка. Головне управління генерального штабу міністерства оборони Росії – це орган зовнішньої розвідки міністерства оборони Росії та центральний орган військової розвідки російських збройних сил. Відомство більш відоме під своїм колишнім найменуванням – Головне розвідувальне управління (ГРУ).
Хто з російських високопосадовців має стосунок до "Рубікону":
- Сергій Будніков, глава центру перспективних безпілотних технологій "Рубікон";
- Андрій Бєлоусов, міністр оборони Росії, ініціатор створення підрозділу;
- Євген Шмирін, начальник Управління перспективних міжвидових досліджень і спеціальних проєктів МО Росії.
Тож цей підрозділ має "максимальні можливості для свого розвитку і максимальний доступ до фінансування і технологій". Рекрутери "Рубікону" мають право забирати до нього пілотів-дроноводів з будь-яких загальновійськових частин. Завдяки пріоритетності комплектування створюється відчуття значущості та елітності цього підрозділу.
Це прям абсолютно точно. Але йдеться не просто про комплектування новобранцями, а про пріоритетність комплектування досвідченими пілотами інших складових збройних сил Росії. Треба дійсно відзначити, що військово-політичне керівництво Росії зробило на цей "Рубікон" велику ставку,
– розповів офіцер ГУР.
Що ще відомо про "Рубікон"?
Росіяни перекинули "Рубікон" на Покровський напрямок у серпні. Тоді старший офіцер відділення 138 центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер" говорив, що окупанти намагаються перерізати Україні логістику і дуже підковані під FPV-дрони.
"Залітають дуже далеко та кошмарять. Що ми бачимо – вони кошмарять і мирне населення. Вони навіть не розбираються, які цілі. Їхня основна задача – сіяти паніку", – говорив він.
Нагадаємо, днями бійці ГУР ударили по штабу "Рубікона" в Авдіївці.