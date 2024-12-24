Хотів похвалитися коханці: російський полковник "допоміг" ЗСУ знищити десяток окупантів

Російський воєнний злочинець дуже хотів повихвалятися своїми "досягненнями" перед коханкою. Через бажання догодити своєму его полковник "випадково" видав місце дислокації окупантів у Луганську.

У Центру національного спротиву завдяки патріотом на ТОТ опинилася службова інформація та особиста переписка російського так званого виконувача обов'язків командира ОМОН "Спарта" Олександра Мачкура, передає 24 Канал.

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Російський полковник "підробив" навідником у Силах оборони

Під час необачного і легковажного спілкування зі своєю коханкою росгвардієць розкрив місце дислокації загарбників в тимчасово окупованому Луганську. Чоловік відправив подрузі фото місця, де він і його поплічники розміщувались.

Шляхом OSNT-розвідки та аналізу було встановлено, що на фото – колишня будівля Луганськ-Авто, розташована в селищі Катеринівка (Ювілейне) у передмісті Луганська.

Росіянин "здав" українцям себе і "собратьев" / Фото ЦНС

Тоді Сили оборони України не забарилися із відповіддю. Опісля полковник розповідатиме коханці, що місцеві патріоти "навели" по них удар, після якого додому не повернуться десятки "парнєй", а інші приїдуть каліками.

Мачкур розповідає про наслідки удару / Фото ЦНС

Мачкур розповідає коханці про приліт / Фото ЦНС

Полковник ділиться кількість втрат внаслідок удару по базі / Фото ЦНС

На жаль, полковник Мачкур не відправився тоді до Кобзона. Наразі він повернувся у рідне Іваново, так само зраджує дружині, отримує від коханки доволі відразливі інтимні фото, дає інтервʼю на "Ивтелерадио", захищає магістерську і планує подальше карʼєрне зростання у системі мвс Росії.

У ЦНС нагадує, що Мачкуру не уникнути заслуженого покарання. Також центр звернувся до дружини військового.

Якщо каратель повернеться на фронт, то дружина завжди зможе помститися зрадливому чоловікові за подружню невірність. Адже рано чи пізно, але він таки сфотографує своє нове місце перебування,

– йдеться у повідомленні.