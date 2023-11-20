Командира розстріляли, втікача порубали й підірвали: полонений про звірства в армії Росії

Українським військовим вдалося взяти в полон окупанта Романа Грибко, який опинився на війні в Україні, вийшовши з в'язниці. Російський військовий розповів про звірства у лавах окупантів.

За словами Романа Грибка, до того, як потрапити на війну, він був різноробом. 6 жовтня 2022 року він потрапив у тюрму, отримавши 6 років ув'язнення.

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Полонений пішов на війну, щоб не відбувати строк у тюрмі

У в'язниці, судячи зі слів полоненого, він провів рік. Він вийшов на волю, оскільки погодився піти на війну за контрактом з міноборони Росії. Йому пообіцяли амністію.

Грибко розповів, що після місяць тренувань його відправили на передок, про що він дізнався постфактум. Спершу окупант воював під Андріївкою, а потім під Кліщіївкою, де і потрапив у полон.

Як росіяни розстрілюють своїх

Він розповів про жорстокі правила виживання у російській армії. Зокрема, полонений каже, що порушувати наказ не можна, оскільки в такому випадку загрожує розстріл.

Окупант розповів, що став свідком розстрілу командира відділення у тренувальному таборі. Командира розстріляли за те, що той кинув поранених.

Він також пригадав, що спершу командира побили, а вже потім застрелили. Свідками страти стали близько 150 людей.

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Окупанти порубали втікача

Також, за словами полоненого, росіяни вбили одного військового, який намагався втекти. Його спіймали та прострелили ногу, а потім жорстоко стратили.

Зокрема, втікачу відрубали руки. При цьому російському військовому накладали джгут, щоб той не помер. Тобто так, за словами полоненого, росіяни навчали медиків.

Крім того, розстріли й жорстоке поводження з особовим складом – це наука для тих, хто хоче втекти. Окупант, якому відрізали руки, страждав два дні, після чого йому відтяли голову.

Рештки військового, як розповідає полонений, окупанти склали в ящик і підірвали на протитанковій міні, щоб приховати сліди злочину. Саме тоді, зізнається Роман, він зрозумів, що попав у пекло.

Він зазначив, що всі окупанти були налякані звірствами, навіть ті, хто були засуджені за важкими статтями.

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