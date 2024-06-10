Російський прапор в Рижівці був замінований: у Генштабі розповіли про ситуацію на Сумщині

Російський триколор, який диверсанти повісили на будівлі у селі Рижівка Сумської області, був замінований. Ворог намагався влаштувати смертельну провокацію.

Смертельна провокація

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Дивіться також Українська влада заперечила захоплення Рижівки на Сумщині: показуємо село на карті

"Вчора на одній з будівель у Рижівці з'явився російський прапор, який був замінований", – розповів він.

Він зазначив, що українські захисники розуміли, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або від когось, кого підкупили російські окупанти, а тому відреагували відповідно.

Із застосуванням дронів та новітніх технологій було розміновано цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає,

– наголосив він.

Ковальов наголосив, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.

Росіяни не прорвались на Сумщину

До слова, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх теж підтвердив, що село Рижівка Сумського району – під повним контролем українських сил.

"Згідно доповідей військового командування, російських військ чи інших угруповань ворога на території Сумської області немає", – зазначив Артюх.

Керівник ОВА зауважив, що інформація, яка наразі шириться в мережі інтернет про захоплення Рижівки, "є одним з елементів ворожої інформаційної операції для дестабілізації ситуації в Сумській області".

Крім того, Володимир Зеленський уранці 10 червня заявив, що окупантів у селі немає і російський прапор там знищений. За словами українського президента, це була операція виключно пропагандистського характеру.

Що цьому передувало

Увечері 9 червня очільник окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзан Кадиров заявив, що його найманці начебто захопили село Рижівка, що у Сумській області – на межі з Курською областю Росії.

Місцева влада спростувала заяву окупантів про захоплення населеного пункту, проте більше пояснень дали аналітики DeepState.

Вони відзначили, що Рижівка тривалий час перебуває у сірій зоні – ворог постійно обстрілює Сумщину, через що страждають прикордонні села.

. У Рижівці станом на сьогодні залишається 9 людей, розповів староста сла Сергій Анікін. За його словами, ці мешканці не хочуть нікуди виїжджати.