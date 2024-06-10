Російський прапор в Рижівці був замінований: у Генштабі розповіли про ситуацію на Сумщині
Російський триколор, який диверсанти повісили на будівлі у селі Рижівка Сумської області, був замінований. Ворог намагався влаштувати смертельну провокацію.
Смертельна провокація
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Дивіться також Українська влада заперечила захоплення Рижівки на Сумщині: показуємо село на карті
"Вчора на одній з будівель у Рижівці з'явився російський прапор, який був замінований", – розповів він.
Він зазначив, що українські захисники розуміли, що це може бути смертельна провокація від російських диверсантів або від когось, кого підкупили російські окупанти, а тому відреагували відповідно.
Із застосуванням дронів та новітніх технологій було розміновано цю ганчірку. Більше у Рижівці російської ганчірки немає,
– наголосив він.
Ковальов наголосив, що інформація про те, що нібито у Рижівку заходили підрозділи російських військ, не відповідає дійсності.
Росіяни не прорвались на Сумщину
До слова, начальник Сумської ОВА Володимир Артюх теж підтвердив, що село Рижівка Сумського району – під повним контролем українських сил.
"Згідно доповідей військового командування, російських військ чи інших угруповань ворога на території Сумської області немає", – зазначив Артюх.
Керівник ОВА зауважив, що інформація, яка наразі шириться в мережі інтернет про захоплення Рижівки, "є одним з елементів ворожої інформаційної операції для дестабілізації ситуації в Сумській області".
Крім того, Володимир Зеленський уранці 10 червня заявив, що окупантів у селі немає і російський прапор там знищений. За словами українського президента, це була операція виключно пропагандистського характеру.Довідково. У Рижівці станом на сьогодні залишається 9 людей, розповів староста сла Сергій Анікін. За його словами, ці мешканці не хочуть нікуди виїжджати.
Що цьому передувало
- Увечері 9 червня очільник окупаційної адміністрації Ічкерії Рамзан Кадиров заявив, що його найманці начебто захопили село Рижівка, що у Сумській області – на межі з Курською областю Росії.
- Місцева влада спростувала заяву окупантів про захоплення населеного пункту, проте більше пояснень дали аналітики DeepState.
- Вони відзначили, що Рижівка тривалий час перебуває у сірій зоні – ворог постійно обстрілює Сумщину, через що страждають прикордонні села.