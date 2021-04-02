Шарій може позбутися коштовної вілли: російський правозахисник виграв суд проти пропагандиста

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що виграв суд проти пропагандиста Анатолія Шарія. Відомо, що справа стосувалася публікації у соцмережах дезінформації та образливих роликів.

Інформацію про перемогу у суді Фейгін розмістив у своїх соцмережах. Також російський правозахисник оприлюднив постанову литовського суду.

Важливо Війна через соцмережі: що треба знати про підозру блогеру Шарію

Тепер Шарій зобов'язаний принести свої публічні вибачення і виплатити компенсацію у розмірі 3 тисяч євро. Якщо цього не станеться, то суд може почати процедуру арешту його іспанської вілли.

Якщо він завтра не виконує рішення, я маю право почати процедуру арешту майна і рахунків,

– повідомив Фейгін.

Що відомо про Анатолія Шарія? Це проросійський блогер, який живе за межами України з 2012 року й виправдовує війну Росії проти України. За його активну інформаційну підтримку Кремля Шарія звинувачують у фінансуванні з Росії. В Україні Шарія оголосили у розшук і оголосили про підозру у держзраді. Це проросійський блогер, який живе за межами України з 2012 року й виправдовує війну Росії проти України. За його активну інформаційну підтримку Кремля Шарія звинувачують у фінансуванні з Росії. В Україні Шарія оголосили у розшук і оголосили про підозру у держзраді.

У чому звинувачують Шарія

З 2012 року Анатолій Шарій сприяв державним та неурядовим структурам Росії у проведенні спеціальних інформаційних операцій проти України.

Окрім держзради, українська спецслужба підозрює пропагандиста також у "порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

У разі доведення його провини Шарію загрожує до 15 років позбавлення волі.

Журналісти встановили, що проросійський блогер Анатолій Шарій у 2019 році отримав у власність елітну віллу в каталонському містечку Рода-де-Бара. Вартість такої всього в кількох десятках метрів від моря оцінюється у приблизно 1 мільйон євро

Додамо, що наразі проросійський пропагандист переховується від українського правосуддя в Іспанії.