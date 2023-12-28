Ще один пропагандист у лікарні: яке майбутнє чекає на Соловйова і компанію
Ексдиректор Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі закликав топити українських дітей, опинився у лікарні. Виявилося, що російського пропагандиста отруїли, але, на жаль, не до кінця.
Днями Красовський знову з'явився в інформаційному просторі і самостійно розповів, що з ним сталося. За словами ведучого каналу "Ходорковський Live" Сергія Асланяна, один із способів росіян привернути до себе увагу – некролог. В розмові з 24 Каналом він відзначив, що російський пропагандист саме це і репетирує.
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"Красовський – особа, яка пройшла довгий шлях деградації. Звернути на себе увагу може лише некрологом. Це він і репетирує", – іронічно відзначив Асланян.
Репетиція некролога
За словами Сергія Асланяна, в Росії пропагандисти можуть жити і почувати себе дуже добре. Але до певного моменту. Якщо звернутися до історії, то ті, хто був відданий діючій владі і всіма кістками "лягав за царя", помирали.
"В цілому у пропагандистів в Росії бездоганна ситуація, допоки вони не згадають історію. Ті, хто ратував за державу, – вони не вижили. Ті, хто служить цій владі, може заяскравіти (на деякий час – 24 Канал), але загине", – зазначив ведучий.
Тобто доля таких як Соловйов, Сімоньян та інших з їхньої компанії, хто наразі може формувати російський інформаційний порядок денний, вже давно визначена.
Їх прикінчать у якийсь час. Красовський в силу "важливості" робить вигляд, що він перший, з ким це сталося,
– додав Асланян.
Нагадаємо, 6 грудня 2023 року слухати концерт Кобзона відправився російський пропагандист Ілля Кива. Зрадника і скандального втікача знайшли застреленим у Підмосков'ї. Він був ліквідований двома пострілами.
Хто такий Антон Красовський: основне
- У жовтні 2022 року Красовський у прямому ефірі закликав топити українських дітей. Ба більше – він висміював Карпати і говорив, що в будинках можна закривати дітей та спалювати їх.
- Згодом Russia Today припинила роботу з Красовським. Натомість російські так звані слідчі органи не побачили порушень у висловлювань пропагандиста.
- У лютому 2023 року Красовський отримав тюремний строк в Україні за підтримку повномасштабного вторгнення Росії, виправдовування злочинів окупантів, та заклики до геноциду українського народу.
- Днями стало відомо про отруєння Красовського. Мовляв, йому стало погано і його відвезли до лікарні.