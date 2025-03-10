Боїться "санкцій від України": пропагандист влаштував істерику на росТБ

Російський пропагандист Сєргєй Міхєєв влаштував істерику на одному з російських шоу. Він публічно підтримує війну проти України. Але тепер боїться можливих наслідків.

Російський пропагандист Міхєєв вже перебуває під санкціями ЄС та Канади. Але нещодавно хтось особливо зацікавився його персоною. І йому це не подобається.

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Що не сподобалося пропагандисту

Виявляється, що останнім часом пропагандист отримує "погрози" з перерахування усіх доступних персональних даних. Аноніми пишуть йому у соцмережах.

Міхєєву не подобається, що за невелику суму цілком спокійно отримати величезну кількість різної інформації про нього. Зокрема й про те, скільки штрафів він заплатив та де він переважно їздить на автомобілі.

Звісно ж, Міхєєв публічно підтримує Росію у війні. А тепер йому страшно через те, що хтось без проблем отримав доступ до його важливих даних. Він вимагає, аби в Росії почали боротися з доступом до персональних даних.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському актору Івану Охлобистіну. Він публічно підтримує війну проти України та веде підривну діяльність. Слідчі вживають заходи, аби притягнути його до відповідальності. Аналогічну підозру отримав місцевий співак Грігорій Лєпс.