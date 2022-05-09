Російський пропагандист заявляє про знищення "неіснуючих" українських Bayraktar

Російська пропагандистська машина продовжує ширити фейки про війну в Україні. Так, посіпака Кремля Олександр Коц заявив про буцімто успішне знищення чергового українського Bayraktar.

При цьому російський пропагандист раніше уже декілька разів стверджував, що в України не залишилось жодного ударного безпілотного літального апарату такого типу. Про проблеми з математикою серед посіпак Кремля розповів радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко на черговому брифінгу ввечері 9 травня, інформує 24 канал.

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Російські військові знищують "неіснуючі" Bayraktar

Сергій Лещенко повідомив, що російські пропагандисти вкотре показують, що не дружать з математикою. Так, відомий пропагандист Кремля Олександр Коц знову не зміг порахувати всі українські Bayraktar.

Зокрема, 7 травня, він повідомив, що поблизу острова Зміїний російськими військовими буцімто було збито українські бомбардувальники Су-24 та Су-27, три вертольоти Мі-8, десантно-штурмовий катер "Станіслав", а також два Bayraktar TB2.

При цьому ще у березні цей самий пропагандист разом зі своїми "колегами" розповідав, що росіяни знищили абсолютно всі, окрім одного, українські Bayraktar. Після цього ж вони ще декілька разів повідомляли про збиття таких ударних безпілотників на території Росії, а також ще раніше поблизу того ж острова Зміїний.

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Згодом, 8 травня, Коц заявив про знищення ще двох українських бомбардувальників Су-24, одного вертольота Мі-24 та чергового Bayraktar поблизу Одеси.

Тобто, якщо вони ще у березні знищили 35 з 36 Bayraktar, то звідки ж тоді беруться ці всі нові повідомлення? Звичайно, вони ґрунтуються на брехні, яку пропагує Росія,

– наголосив Лещенко.

До слова, радник очільника Офісу Президента додав, що країна-терористка продовжує повідомляти неправдиву інформацію як про власні втрати, не визнаючи реальних цифр, так і про ті втрати, яких зазнає Україна, захищаючи свої землі.

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